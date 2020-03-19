Милан готов расстаться с лидером команды
"Россонери" продадут вратаря.
Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма в скором времени покинет команду, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
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По информации источника, клуб и игрок близки к прекращению сотрудничества. Контракт Доннаруммы истекает летом следующего года.
Руководство Милана приняло решение продать футболиста, так как сомневаются, что удастся продлить контракт с вратарем. Таким образом, клуб не намерен бесплатно отпускать Джанлуиджи, а хочет получить компенсацию за него.
Отмечается, что “россонери“ рассматривают покупку 22-летнего вратаря Наполи Алекса Мерета и 25-летнего голкипера Удинезе Хуана Муссо.
Ранее сообщалось, что Доннарумма может перебраться в Ювентус или Реал.
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