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Милан готов расстаться с лидером команды

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"Россонери" продадут вратаря.
Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
Getty Images

Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма в скором времени покинет команду, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, клуб и игрок близки к прекращению сотрудничества. Контракт Доннаруммы истекает летом следующего года.

Руководство Милана приняло решение продать футболиста, так как сомневаются, что удастся продлить контракт с вратарем. Таким образом, клуб не намерен бесплатно отпускать Джанлуиджи, а хочет получить компенсацию за него.

Отмечается, что “россонери“ рассматривают покупку 22-летнего вратаря Наполи Алекса Мерета и 25-летнего голкипера Удинезе Хуана Муссо.

Ранее сообщалось, что Доннарумма может перебраться в Ювентус или Реал.

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Теги: Джанлуиджи Доннарума, Милан, Сериа А, футбол
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