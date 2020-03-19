Стало известно, кем Милан может заменить Ибрагимовича
"Россонери" рассматривают вариант ухода шведа.
Нападающий Милана Златан Ибрагимович может покинуть клуб по окончанию сезона, об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
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По информации источника, после ухода руководителя Звонмира Бобана из команды будущее шведа в составе “россонери“ неизвестно.
Функционеры клуба готовятся к расставанию со Златаном и рассматривают вариант подписать Аркадиуша Милика из Наполи.
Отметим, что Ибрагимович готов продлить контракт с Миланом, но при одном условии.
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