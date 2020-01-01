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Красотка пятницы: Потрясающая ведущая клубного ТВ Ювентуса, которая обожает Дибалу

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СПОРТ bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию невероятную Лауру Барриалес.

Лаура Барриалес
Лаура Барриалес
instagram.com/laurabarriales/

Лаура Барриалес - роскошная модель, которая рекламировала белье Intimissimi, и ведущая клубного канала туринского Ювентуса, которая за последние годы влюбила в себя множество фанатов.

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“Старая сеньора“ оценила перспективы красотки в клубе еще в 2014 году, подписав с ней контракт. К ее мнению прислушиваются, а ее красотой - восхищаются.

“Я фанатка Дибалы. Никто не ставит под сомнение карьеру Роналду, но Пауло может построить такую же, или даже лучше, ведь он - настоящий бриллиант“, - делится своими мыслями Лаура.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была роскошная брюнетка, с которой встречается Милевский.

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Теги: Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии, вне игры, Красотка пятницы, фото, девушка
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