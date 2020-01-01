Лукаку - о карантине: Я чуть с ума не сошел за эти дни

Бельгиец признался, что сидит дома уже девять дней.

Форвард Интера Ромелу Лукаку рассказал, как изменилась его жизнь после введения карантина в Италии из-за коронавируса.

“Я чуть с ума не сошел за эти дни. Нельзя никуда выйти, у меня нет возможности тренироваться. Я сижу дома уже девять дней. Но клуб помогает. Спросили, кому нужны тренажеры, и их доставили. Еду тоже регулярно привозят.

Я скучаю по привычной жизни, не могу видеться с мамой, сыном и братом. Плохо, когда у тебя нет возможности общаться с другими людьми.

Я скучаю по матчам и болельщикам. В такие моменты начинаешь ценить то, что имеешь. В этом мне повезло“, - цитирует Лукаку A Bola.

Напомним, Интер ушел на карантин из-за коронавируса Ругани.