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Лукаку - о карантине: Я чуть с ума не сошел за эти дни

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Бельгиец признался, что сидит дома уже девять дней.
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку
Getty Images

Форвард Интера Ромелу Лукаку рассказал, как изменилась его жизнь после введения карантина в Италии из-за коронавируса.

“Я чуть с ума не сошел за эти дни. Нельзя никуда выйти, у меня нет возможности тренироваться. Я сижу дома уже девять дней. Но клуб помогает. Спросили, кому нужны тренажеры, и их доставили. Еду тоже регулярно привозят.

Я скучаю по привычной жизни, не могу видеться с мамой, сыном и братом. Плохо, когда у тебя нет возможности общаться с другими людьми. 

Я скучаю по матчам и болельщикам. В такие моменты начинаешь ценить то, что имеешь. В этом мне повезло“, - цитирует Лукаку A Bola. 

Напомним, Интер ушел на карантин из-за коронавируса Ругани.

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Теги: футбол, Интер, Ромелу Лукаку
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