Лукаку - о карантине: Я чуть с ума не сошел за эти дни
Бельгиец признался, что сидит дома уже девять дней.
Форвард Интера Ромелу Лукаку рассказал, как изменилась его жизнь после введения карантина в Италии из-за коронавируса.
“Я чуть с ума не сошел за эти дни. Нельзя никуда выйти, у меня нет возможности тренироваться. Я сижу дома уже девять дней. Но клуб помогает. Спросили, кому нужны тренажеры, и их доставили. Еду тоже регулярно привозят.
Я скучаю по привычной жизни, не могу видеться с мамой, сыном и братом. Плохо, когда у тебя нет возможности общаться с другими людьми.
Я скучаю по матчам и болельщикам. В такие моменты начинаешь ценить то, что имеешь. В этом мне повезло“, - цитирует Лукаку A Bola.
Напомним, Интер ушел на карантин из-за коронавируса Ругани.
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