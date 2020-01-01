Стало известно, по какой причине Игуаин нарушил карантин и покинул Италию
Форвард Ювентуса нарушил правила изоляции и на частном самолете вылетел в Аргентину.
В Италии, как и во многих других странах, сейчас вспышка коронавируса, в связи с чем в стране введен карантин.
Однако нападающий туринского Ювентуса Гонсало Игуаин нарушил изоляцию и на частном самолете отправился в Аргентину.
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Как стало известно Goal, футболист вернулся на родину из-за серьезной болезни своей матери. Кроме того, тест Игуаина на COVID-19 оказался отрицательным, и клуб позволил ему покинуть территорию Италии.
Напомним, что матчи Серии А приостановлены на неопределенный срок. Среди игроков Ювентуса коронавирусом заболели защитник Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди.
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