Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стало известно, по какой причине Игуаин нарушил карантин и покинул Италию

Комментариев: 0
Форвард Ювентуса нарушил правила изоляции и на частном самолете вылетел в Аргентину.
Гонсало Игуаин
Гонсало Игуаин
Getty Images

В Италии, как и во многих других странах, сейчас вспышка коронавируса, в связи с чем в стране введен карантин.

Однако нападающий туринского Ювентуса Гонсало Игуаин нарушил изоляцию и на частном самолете отправился в Аргентину.

Читай также: Нападающий Реала нарушил карантин, чтобы посетить день рождения подруги в Сербии

Как стало известно Goal, футболист вернулся на родину из-за серьезной болезни своей матери. Кроме того, тест Игуаина на COVID-19 оказался отрицательным, и клуб позволил ему покинуть территорию Италии.

Напомним, что матчи Серии А приостановлены на неопределенный срок. Среди игроков Ювентуса коронавирусом заболели защитник Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди.

Поделись:
Теги: Гонсало Игуаин, Ювентус, футбол, вне игры, Италия, Аргентина, коронавирус, карантин
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь