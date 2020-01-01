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Лукаку признался, что мог оказаться в Ювентусе

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Бельгиец рассказал, как Антонио Конте повлиял на его выбор.
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку
Getty Images

Нападающий Интера Ромелу Лукаку рассказал, кто переубедил его перейти в команду.

“Я не сомневался в том, что мне надо уходить из Манчестер Юнайтед, но не мог решить куда.

Я был готов перейти как в Интер, так и в Ювентус, хотя в молодости был в восторге от игры Адриано, Роналдо, Кристиана Виери. Если не верите - спросите хотя бы у Эшли Янга.

Но все-таки все перевесила личность Антонио Конте, который не оставил мне выбора. Мне нужен был именно такой тренер, который хотел именно меня, а не рассматривал меня, как один из вариантов“, - цитирует футболиста Football-Italia.

Ранее Лукаку рассказал, почему покинул Манчестер Юнайтед.

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Теги: футбол, Интер, Ромелу Лукаку, чемпионат Италии, Серия А
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