Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Наполи хочет приобрести Икарди

Комментариев: 0
Команда ищет замену Аркадиушу Милику.
Мауро Икарди
Мауро Икарди
Getty Images

Нападающий Интера Мауро Икарди, который на правах аренды играет за ПСЖ, может перебраться в Серию А. Об этом сообщает Football-Italia.

Отмечается, что футболиста, который ранее выявил желание вернуться в Италию, готов приобрести Наполи.

Неаполитанцы ищут замену поляку Аркадиушу Милику, который в ближайшее время может покинуть клуб.

В этом сезоне Икарди провел за ПСЖ 20 матчей, где забил 12 голов и отдал три результативные передачи.

Поделись:
Теги: футбол, Наполи, Мауро Икарди, чемпионат Италии, Серия А
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь