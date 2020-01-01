Наполи хочет приобрести Икарди

Команда ищет замену Аркадиушу Милику.

Нападающий Интера Мауро Икарди, который на правах аренды играет за ПСЖ, может перебраться в Серию А. Об этом сообщает Football-Italia.

Отмечается, что футболиста, который ранее выявил желание вернуться в Италию, готов приобрести Наполи.

Неаполитанцы ищут замену поляку Аркадиушу Милику, который в ближайшее время может покинуть клуб.

В этом сезоне Икарди провел за ПСЖ 20 матчей, где забил 12 голов и отдал три результативные передачи.