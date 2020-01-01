Наполи хочет приобрести Икарди
Команда ищет замену Аркадиушу Милику.
Нападающий Интера Мауро Икарди, который на правах аренды играет за ПСЖ, может перебраться в Серию А. Об этом сообщает Football-Italia.
Отмечается, что футболиста, который ранее выявил желание вернуться в Италию, готов приобрести Наполи.
Неаполитанцы ищут замену поляку Аркадиушу Милику, который в ближайшее время может покинуть клуб.
В этом сезоне Икарди провел за ПСЖ 20 матчей, где забил 12 голов и отдал три результативные передачи.
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