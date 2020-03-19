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Игуаин покинул Турин на частном самолете

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Аргентинец решил вернуться на родину.
Гонсало Игуаин
Гонсало Игуаин
Getty Images

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин покинул Турин на частном самолете. Об этом сообщает La Repubblica.

Отмечается, что футболист приехал в аэропорт Турина вместе со своей семьей, но во время посадки его остановила полиция.

Аргентинец показал им справку об отсутствии заболевания, и этого оказалось достаточным.

Отметим, что Игуаин отправился на родину, в Аргентину.

Ранее сообщалось, что нападающий Реала нарушил карантин, чтобы посетить день рождения подруги в Сербии.

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Теги: футбол, Ювентус, Гонсало Игуаин
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