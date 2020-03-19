Игуаин покинул Турин на частном самолете
Аргентинец решил вернуться на родину.
Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин покинул Турин на частном самолете. Об этом сообщает La Repubblica.
Отмечается, что футболист приехал в аэропорт Турина вместе со своей семьей, но во время посадки его остановила полиция.
Аргентинец показал им справку об отсутствии заболевания, и этого оказалось достаточным.
Отметим, что Игуаин отправился на родину, в Аргентину.
Ранее сообщалось, что нападающий Реала нарушил карантин, чтобы посетить день рождения подруги в Сербии.
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