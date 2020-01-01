Рибери пожертвовал 50 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

Средства отправились в больницы Флоренции, где врачи борются за спасение жизней людей, инфицированных COVID-19.

Полузащитник Фиорентины Франк Рибери решил отдать деньги на благотворительность, поучаствовав в сборе средств.

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Во Флоренции проходит благотворительный сбор, цель которого - собрать 500 тысяч евро для больниц, где врачи борются с пандемией коронавируса. Как сообщает L'Équipe, Рибери пожертвовал больницам Флоренции 50 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Челси бесплатно предоставил номера в отеле врачам, которые борются с коронавирусом.