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Ювентус не будет вести переговоров с ПСЖ по трансферу Дибалы

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Руководство "старой сеньоры" не собирается продавать одного из лидеров своей команды.
Пауло Дибала
Пауло Дибала
Getty Images

ПСЖ проявляет интерес с форварду Ювентуса Пауло Дибале, и руководство туринского клуба знает об этом.

По информации Calciomercato, парижане собираются вновь попробовать купить Дибалу и в ближайшее трансферное окно возобновят переговоры. При этом источник утверждает, что "старая синьора" не намерена отпускать аргентинца.

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На данный момент Дибала и Ювентус обсуждают продление контракта, и туринцы собираются отклонять любые предложения. ПСЖ все-равно попытается, если продаст Неймара и получит крупную сумму для покупки Пауло.

Отметим, что в текущем сезоне форвард провел 23 матча в Серии А, в которых забил счету шесть голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий Ювентуса Пауло Дибала ушел на добровольный карантин.

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Теги: Пауло Дибала, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, трансфер, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, вне игры
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