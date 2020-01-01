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Беременная девушка Ругани поделилась опасениями из-за коронавируса

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Мишель Персико призналась, что они ждут ребенка, и сейчас она надеется, что вирус никак не повлияет на малыша.
Мишель Персико и Даниэле Ругани
Мишель Персико и Даниэле Ругани
instagram.com/michelapersico/

Девушка защитника Ювентуса Даниэле Ругани Мишель Персико сейчас беременна, а у ее возлюбленного совсем недавно обнаружили коронавирус.

Мишель поделилась своими опасениями относительно сложившейся ситуации.

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"Я сейчас на четвертом месяце, что будет? Я даже говорить об этом спокойно не могу, нам нужно просто ждать. Надеюсь, что этот вирус никак не повлияет на ребенка. Врачи уверяют меня, что никаких проблем не будет, но поставьте себя на мое место. Это очень страшная ситуация.

Мы с Даниэле ждали подходящего момента, чтобы сообщить о беременности, но тут у него наши коронавирус. Беременность должна была вызывать радость... Уверена, что в скором времени мы встанем на ноги", - цитирует Персико Football Italia со ссылкой на журнал Chi.

Ранее сообщалось, что у еще одного игрока Ювентуса обнаружили коронавирус.

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Теги: Даниэле Ругани, Мишель Персико, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии, вне игры, девушка, беременность, коронавирус, COVID-19
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