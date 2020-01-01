Икарди может вернуться в Италию
Аргетинец выступает за ПСЖ на правах аренды.
Форвард Интера Мауро Икарди, который выступает на правах аренды за ПСЖ, может вернуться в Серию А, сообщает CalcioMercato.
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В контракте об аренде есть пункт, по которому парижский клуб может выкупить футболиста за 70 миллионов евро, но сам аргентинец не хочет оставаться во Франции.
Футболист посоветовался со своей супругой и агентом Вандой Нарой и готов как остаться в Интере, так и перейти в Ювентус или Наполи, которые проявляли к нему интерес ранее.
В этом сезоне Икарди провел за ПСЖ 20 матчей, где забил 12 голов и отдал три результативные передачи.
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