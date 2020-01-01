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Икарди может вернуться в Италию

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Аргетинец выступает за ПСЖ на правах аренды.
Мауро Икарди
Мауро Икарди
Getty Images

Форвард Интера Мауро Икарди, который выступает на правах аренды за ПСЖ, может вернуться в Серию А, сообщает CalcioMercato.

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В контракте об аренде есть пункт, по которому парижский клуб может выкупить футболиста за 70 миллионов евро, но сам аргентинец не хочет оставаться во Франции.

Футболист посоветовался со своей супругой и агентом Вандой Нарой и готов как остаться в Интере, так и перейти в Ювентус или Наполи, которые проявляли к нему интерес ранее.

В этом сезоне Икарди провел за ПСЖ 20 матчей, где забил 12 голов и отдал три результативные передачи.

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Теги: футбол, ПСЖ, Мауро Икарди, Интер
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