Министр спорта Италии рассказал, когда стоит ожидать возобновление Серии А

Чемпионат должен вернуться к концу весны.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сделал заявление о том, что правительство страны готово ввести абсолютный запрет на спорт в связи с пандемией коронавируса.

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“Сейчас мы рассматриваем абсолютный запрет на любую спортивную деятельность на открытом воздухе, ведь многие люди игнорируют наш совет оставаться дома.

Мы ожидаем, что чемпионат Италии возобновится в начале мая“, - заявил политик.

Il ministro #Spadafora al Tg1: “Stiamo prendendo in considerazione il divieto assoluto per qualsiasi attività sportiva all’aperto, visto che molte persone stanno ignorando il consiglio di restare a casa. Il campionato di #SerieA dovrebbe ripartire a inizio maggio”. #CoVid_19 — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 18, 2020

Напомним, чемпионат Италии остановили первыми из-за вспышки коронавируса.