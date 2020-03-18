Министр спорта Италии рассказал, когда стоит ожидать возобновление Серии А
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сделал заявление о том, что правительство страны готово ввести абсолютный запрет на спорт в связи с пандемией коронавируса.
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“Сейчас мы рассматриваем абсолютный запрет на любую спортивную деятельность на открытом воздухе, ведь многие люди игнорируют наш совет оставаться дома.
Мы ожидаем, что чемпионат Италии возобновится в начале мая“, - заявил политик.
Il ministro #Spadafora al Tg1: “Stiamo prendendo in considerazione il divieto assoluto per qualsiasi attività sportiva all’aperto, visto che molte persone stanno ignorando il consiglio di restare a casa. Il campionato di #SerieA dovrebbe ripartire a inizio maggio”. #CoVid_19— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 18, 2020
Напомним, чемпионат Италии остановили первыми из-за вспышки коронавируса.
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