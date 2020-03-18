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Министр спорта Италии рассказал, когда стоит ожидать возобновление Серии А

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Чемпионат должен вернуться к концу весны.
чемпионат Италии
чемпионат Италии
legaseriea.it

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сделал заявление о том, что правительство страны готово ввести абсолютный запрет на спорт в связи с пандемией коронавируса.

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“Сейчас мы рассматриваем абсолютный запрет на любую спортивную деятельность на открытом воздухе, ведь многие люди игнорируют наш совет оставаться дома.

Мы ожидаем, что чемпионат Италии возобновится в начале мая“, - заявил политик.

Напомним, чемпионат Италии остановили первыми из-за вспышки коронавируса.

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Теги: Винченцо Спадафора, Сериа А, чемпионат Италии, футбол, коронавирус
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