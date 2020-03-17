У футболиста Ювентуса обнаружен коронавирус

Француз заразился опасным вирусом.

У футболиста Ювентуса Блеза Матюиди обнаружен коронавирус, об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

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Французский игрок сдал положительный тест на COVID-19.

Матюиди находится с 11 марта дома на добровольной самоизоляции, не демонстрируя никаких симптомов вирусной инфекции.

Отметим, что Блез стал вторым игрком, у которого обнаружен опасный вирус, первым стал - Даниэле Ругани. Ранее защитник прокомментировал свое текущее состояние.