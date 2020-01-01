Заболевший коронавирусом Ругани рассказал о состоянии своего здоровья

Итальянец дал болельщикам рекомендации.

Защитник туринского Ювентуса Даниэле Ругани рассказал, как проводит свое время во время каратина.

“Со мной все хорошо. Очень хочу, чтобы люди были более усведомлены об этой проблеме. Надеюсь, мой случай будет толчком к этому.

Что я делаю во время карантина? Пересмотрел почти все на Netflix. Могу порекомендовать “Невидимый гость“ - это триллер, который идет недолго, в нем нет особо серьезных моментов.

Знаете, мне настолько скучно, что я готов ждать рекомендаций по фильмам от болельщиков“, - цитирует Ругани Football-Italia.

Напомним, из-за коронавируса Ругани Интер ушел на карантин.