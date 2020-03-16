Полузащитник Шахтера попал в сферу интересов Ромы и Аталанты

Михаил Мудрик заинтересовал два клуба из итальянской Серии А.

Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик попал в сферу интересов сразу двух представителей Серии А - Ромы и Аталанты.

Как сообщает Corriere dello Sport, римский клуб обратил внимание на 19-летнего украинца благодаря Пауло Фонсеке, который ранее работал с ним в стане “горняков“. Спортивный директор команды Джанлука Петраччи уже внес футболиста в свой скаут-лист.

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Что касается Аталанты, то клуб из Бергамо обратил внимание на Мудрика во время очных матчей против Шахтера в Юношеской лиге УЕФА. Украинец отыграл в обеих этих встречах и отметился одним ассистом.

Известный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Сампдория заинтересована в приобретении футболиста Шахтера.