Малиновский оказался под угрозой заражением коронавирусом
Аталанта ушла на карантин.
Команда украинского полузащитника Руслана Малиновского Аталанта приняла решение уйти на карантин, об этом сообщает Football Italia.
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По информации источника, такое решение связано с тем, что итальянский клуб проводил матч с Валенсией в рамках Лиги чемпионов, а у пятерых игроков испанской команды выявлен коронавирус.
Аталанта хотела возобновить тренировки сегодня, 16 марта, но клуб был вынужден изменить свои планы.
Отметим, что Руслан Малиновский в том матче вышел на замену во втором тайме.
Ранее нападающий Аталанты прокомментировал ситуацию в стране из-за коронавируса.
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