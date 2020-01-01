Малиновский оказался под угрозой заражением коронавирусом

Аталанта ушла на карантин.

Команда украинского полузащитника Руслана Малиновского Аталанта приняла решение уйти на карантин, об этом сообщает Football Italia.

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По информации источника, такое решение связано с тем, что итальянский клуб проводил матч с Валенсией в рамках Лиги чемпионов, а у пятерых игроков испанской команды выявлен коронавирус.

Аталанта хотела возобновить тренировки сегодня, 16 марта, но клуб был вынужден изменить свои планы.

Отметим, что Руслан Малиновский в том матче вышел на замену во втором тайме.

Ранее нападающий Аталанты прокомментировал ситуацию в стране из-за коронавируса.