Конте: Оставайтесь дома и соблюдайте правила
Итальянский специалист обратился к болельщикам.
Главный тренер Интера Антони Конте прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса, из-за которого остановили Серию А.
“Пожалуйста, оставайтесь дома и соблюдайте правила. Это единственный способ противостоять этой ситуации.
Это трудный и тяжелый момент для всех нас, но если мы будем держаться вместе, мы сможем победить. Не сдавайтесь!“, - приводит слова Конте пресс-служба Интера.
Напомним, Интер ушел на карантин из-за коронавируса у защитника Ювентуса Ругани.
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