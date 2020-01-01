Конте: Оставайтесь дома и соблюдайте правила

Итальянский специалист обратился к болельщикам.

Главный тренер Интера Антони Конте прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса, из-за которого остановили Серию А.

“Пожалуйста, оставайтесь дома и соблюдайте правила. Это единственный способ противостоять этой ситуации.

Это трудный и тяжелый момент для всех нас, но если мы будем держаться вместе, мы сможем победить. Не сдавайтесь!“, - приводит слова Конте пресс-служба Интера.

Напомним, Интер ушел на карантин из-за коронавируса у защитника Ювентуса Ругани.