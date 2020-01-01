Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Конте: Оставайтесь дома и соблюдайте правила

Комментариев: 0
Итальянский специалист обратился к болельщикам.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Главный тренер Интера Антони Конте прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса, из-за которого остановили Серию А.

“Пожалуйста, оставайтесь дома и соблюдайте правила. Это единственный способ противостоять этой ситуации.

Это трудный и тяжелый момент для всех нас, но если мы будем держаться вместе, мы сможем победить. Не сдавайтесь!“, - приводит слова Конте пресс-служба Интера.

Напомним, Интер ушел на карантин из-за коронавируса у защитника Ювентуса Ругани.

Поделись:
Теги: футбол, Антонио Конте, Интер, чемпионат Италии, Серия А
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь