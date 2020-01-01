Еще два футболиста Сампдории заразились коронавирусом
Руководство итальянской Сампдория на своем официальном сайте в течении последних дней сообщала о том, что в составе имеются пять игроков, которые заражены коронавирусом.
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После этого функционеры клуба заявили о том, что подобная информация на сайте появляться больше не будет, чтобы не подвергать людей паники.
Сегодня, 14 марта, стало известно, что еще два футболиста клуба Бартош Берешиньски и Фабио Депаоли заражены коронавирусом. Игроки в своих социальных сетях сообщили о положительном тесте.
Таким образом, теперь в команде семь футболистов, которые заражены коронавирусом: Маноло Габбьядини, Альбин Экдал, Омар Колли, Антонио Ла Гумина и Мортен Торсби.
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