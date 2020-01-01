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Спортивный директор Лацио: Евро-2020 надо отложить, чтобы завершить чемпионаты

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Игле Таре отметил, что Серия А приняла правильное решение, остановив чемпионат.
Игле Таре
Игле Таре
Getty Images

Спортивный директор Лацио Игле Таре считает, что Евро-2020 стоит перенести.

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“Чемпионат Италии не мог продолжаться в таких условиях. У многих игроков положительный результат коронавируса, через три недели мы будем лучше знать, сколько времени потребуется, чтобы выйти из ситуации.

В клубе мы решили остановить тренировки хотя бы еще на неделю. В конце я думаю, что Евро-2020 надо будет отложить, чтобы отдать приоритет чемпионатам в Европе“, - приводит слова Таре Footbal-Italia.

Напомним, Серия А официально приостановила сезон из-за коронавируса.

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Теги: футбол, Лацио, Евро-2020
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