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Еще два игрока Фиорентины заразились коронавирусом

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Патрик Кутроне и Херман Песселья сдали положительные тесты на недуг.
Патрик Кутроне
Патрик Кутроне
Getty Images

Еще два футболиста Фиорентины заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что положительные тесты на вирус сдали нападающий Патрик Кутроне и защитник Херман Песселья. Также заболел физиотерапевт клуба.

Все они находятся дома и чувствуют себя нормально.

Отметим, что это не первые случаи заражения в Фиорентины. Ранее сообщалось о болезни нападающего Душана Влаховича.

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Теги: футбол, Фиорентина, вне игры
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