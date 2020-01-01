Еще два игрока Фиорентины заразились коронавирусом
Патрик Кутроне и Херман Песселья сдали положительные тесты на недуг.
Еще два футболиста Фиорентины заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба команды.
Отмечается, что положительные тесты на вирус сдали нападающий Патрик Кутроне и защитник Херман Песселья. Также заболел физиотерапевт клуба.
Все они находятся дома и чувствуют себя нормально.
Отметим, что это не первые случаи заражения в Фиорентины. Ранее сообщалось о болезни нападающего Душана Влаховича.
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