Пять футболистов итальянского чемпионата заразились коронавирусом
Пострадавшие из двух клубов.
В чемпионата Италии были выявлены еще несколько футболистов, у которых диагностировали коронавирус. Речь идет об игроках Фиорентины и Сампдории.
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Официальный сайт “фиалок“ сообщил, что нападающий Душан Влахович заразился коронавирусом. В клубе началась проверка.
Как сообщает пресс-служба Сампдории, вирус был диагностирован у четверых футболистов команды: защитника Омара Колли, полузащитников Альбина Экдаля и Мортена Торсби и нападающего Антонино Ла Гумина. Кроме этого, заразился и врач команды Амедео Бальдари.
Все они находятся на карантине у себя дома, их состояние расценивается, как удовлетворительное.
Напомним, что у форварда Сампдории обнаружили коронавирус.
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