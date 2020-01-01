Пять футболистов итальянского чемпионата заразились коронавирусом

Пострадавшие из двух клубов.

В чемпионата Италии были выявлены еще несколько футболистов, у которых диагностировали коронавирус. Речь идет об игроках Фиорентины и Сампдории.

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Официальный сайт “фиалок“ сообщил, что нападающий Душан Влахович заразился коронавирусом. В клубе началась проверка.

Как сообщает пресс-служба Сампдории, вирус был диагностирован у четверых футболистов команды: защитника Омара Колли, полузащитников Альбина Экдаля и Мортена Торсби и нападающего Антонино Ла Гумина. Кроме этого, заразился и врач команды Амедео Бальдари.

Все они находятся на карантине у себя дома, их состояние расценивается, как удовлетворительное.

Напомним, что у форварда Сампдории обнаружили коронавирус.