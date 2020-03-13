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Лидер Ювентуса ушел в добровольный карантин

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Аргентинец принял меры безопасности.
Пауло Дибала
Пауло Дибала
Getty Images

Футболист Ювентус Пауло Дибала опроверг слухи о заражении коронавирусом, которые появились в СМИ за последнее время.

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“Привет всем, я хочу подтвердить, что я здоров и нахожусь в добровольной изоляции. Спасибо каждому за сообщение. Я надеюсь, что все будет хорошо“, - написал Дибала в Twitter.

Напомним, что одного из футболистов туринского клуба был обнаружен коронавирус. Зараженный игрок уже успел прокомментировал ситуацию.

Отметим, что Роналду не станет возвращаться в Ювентус в связи с заражением вирусом футболиста клуба.

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Теги: Пауло Дибала, Ювентус, коронавирус
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