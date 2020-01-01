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Итальянский футболист вылечился от коронавируса

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У игрока не найдено симптомов вируса.
Пьянезе
Пьянезе
uspianese.it

Губернатор Тосканы (Италия) Энрико Росси сообщил, что в регионе был впервые вылечен человек от коронавируса.

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Сообщается, что им стал один из трех футболистов клуба Пьянезе, который заболел вирусным заболеванием.

“Представители университетской больницы Сиены сообщили мне о полном отрицательном тесте 23-летнего футболиста.

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Его выздоровление полное не только с клинической точки зрения, ведь в течение продолжительного времени у него не было больше симптомов, но и с вирусной точки зрения“, - цитирует Росси Virgilio.

Отметим, что в клубе Пьянезе были заражены четыре человека.

Ранее сообщалось, что ассоциация футболистов Италии предложила УЕФА рассмотреть вопрос о переносе Евро-2020.

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Теги: коронавирус, футбол, Пьянезе
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