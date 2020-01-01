Итальянский футболист вылечился от коронавируса
Губернатор Тосканы (Италия) Энрико Росси сообщил, что в регионе был впервые вылечен человек от коронавируса.
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Сообщается, что им стал один из трех футболистов клуба Пьянезе, который заболел вирусным заболеванием.
“Представители университетской больницы Сиены сообщили мне о полном отрицательном тесте 23-летнего футболиста.
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Его выздоровление полное не только с клинической точки зрения, ведь в течение продолжительного времени у него не было больше симптомов, но и с вирусной точки зрения“, - цитирует Росси Virgilio.
Отметим, что в клубе Пьянезе были заражены четыре человека.
Ранее сообщалось, что ассоциация футболистов Италии предложила УЕФА рассмотреть вопрос о переносе Евро-2020.
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