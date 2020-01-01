Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ювентус - Интер 2:0 видео голов и обзор матча Серии А

Комментариев: 0
Туринский клуб вернулся на первое место в таблице.

Ювентус - Интер: видео голов и обзор матча
Ювентус - Интер: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках перенесенного матча 26-го тура чемпионата Италии Ювентус дома принимал Интер. Поединок проходил без зрителей.

“Зебры“ дважды поразили ворота гостей. Сначала Рэмси замкнул передачу с фланга, а спустя некоторое время Дибала удвоил преимущество туринского клуба.

Ювентус поднялся на первое место, опередив Лацио на один балл. 

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Ювентус - Интер 2:0

Голы: Рэмси, 54, Дибала, 67

Ювентус: Щесны - Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро (Де Шильо, 78) - Рэмси, Бентанкур, Матюиди - Дуглас Коста (Дибала, 59), Игуаин (Бернардески 81), Роналду.

Интер: Ханданович - Шкриниар, де Врей, Бастони - Кандрева (Гальярдини, 74), Весино, Брозович, Барелла (Эриксен, 60), Янг - Лукаку (Санчес, 77), Мартинес.

Предупреждения: Роналду - Шкриниар, Весино, Брозович.

Поделись:
Теги: Ювентус, Интер, чемпионат Италии по футболу, Сериа А, футбол, видео голов, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь