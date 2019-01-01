Ювентус обыграл Интер в дерби Д'Италия

Команда Маурицио Сарри добыла важную победу.

Туринский Ювентус в поединке 26-го тура итальянской Серии А переиграл миланский Интер (2:0). Игра должна была пройти 1 марта, но из-за эпидемии коронавируса была сперва перенесена на май, а потом ее вернули на март, но без зрителей.

Первый тайм прошел в тактической борьбе двух команд. Фактически опасным был лишь удар головой де Лигта после подачи с углового и выстрел Матюиди из пределов штрафной площади, которые парировал Ханданович.

Игра изменилась в начале второго тайма, когда Ювентус забил. Матюиди ворвался в штрафную площадь с левого края, обработал передачу Алекса Сандро и прострелил вдоль ворот. Бастони не дал пробить Роналду, но на подборе сыграл Рэмзи, который развернулся и метров с шести мощно пробил низом.

Сразу после гола у туринцев появился на поле Дибала и он отличился через 10 минут после выхода на поле. Пауло сам начал атаку, отдав мяч на Рэмзи, получив мяч в ответ он изящным финтом убрал Янга и метров с десяти пробил в правый нижний угол.

У Интера долгое время вообще ничего не получилась в атаке. Фактически до конца матча гости создали только один момент - из хорошей позиции выше ворот пробил Эриксен, в остальном Ювентус держал все под контролем до финального свистка.

После матча туринцы вновь вернулись на первое место, обойдя Лацио. Интер пока третий, с 54 очками в активе.

Ювентус – Интер 2:0

Голы: Рэмзи, 54, Дибала, 67

Ювентус: Щенсны - де Лигт, Алекс Сандро (Де Шильо, 77), Бонуччи, Рэмзи, Куадрадо, Бентанкур, Матюиди, Дуглас Коста (Дибала, 59), Роналду, Игуаин (Бернардески, 80).

Интер: Ханданович - Бастони, де Врей, Шкриньяр, Янг, Брозович, Кандрева (Гальярдини, 74), Барелла (Эриксен, 59), Весино, Мартинес, Лукаку (Санчес, 77).

Предупреждения: Шкриньяр, Весино, Брозович, Роналду.

Удаление: Паделли (Вне поля)