Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бобан - об увольнении из Милана: Я не знал, что нахожусь в Северной Корее

Комментариев: 0
Функционер резко высказался по поводу своей отсавки из миланского клуба.
Звонимир Бобан
Звонимир Бобан
Getty Images

Звонимир Бобан прокомментировал свое увольнения с поста руководителя футбольного отдела Милана, на котором он проработал 9 месяцев.

Читай также: Ибрагимович может покинуть Милан

“Я не знал, что я нахожусь в Северной Корее. В декабре клуб закрыл сделку с Ральфом Рангником. Могу пожелать ему всего наилучшего“, - приводит слова Бобана журналист Il Giornale Даниэле Лонго.

Было мнение, что после увольнения Бобана клуб захочет избавиться и от технического директора Паоло Мальдини, который был против сделки с Рангником. Однако на данный момент известно, что “россонери“ хотят сохранить специалиста.

Напомним, накануне Милан официально объявил об увольнении Звонимира Бобана.

Поделись:
Теги: Звонимир Бобан, Милан, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь