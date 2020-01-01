Бобан - об увольнении из Милана: Я не знал, что нахожусь в Северной Корее

Функционер резко высказался по поводу своей отсавки из миланского клуба.

Звонимир Бобан прокомментировал свое увольнения с поста руководителя футбольного отдела Милана, на котором он проработал 9 месяцев.

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“Я не знал, что я нахожусь в Северной Корее. В декабре клуб закрыл сделку с Ральфом Рангником. Могу пожелать ему всего наилучшего“, - приводит слова Бобана журналист Il Giornale Даниэле Лонго.

Было мнение, что после увольнения Бобана клуб захочет избавиться и от технического директора Паоло Мальдини, который был против сделки с Рангником. Однако на данный момент известно, что “россонери“ хотят сохранить специалиста.

Напомним, накануне Милан официально объявил об увольнении Звонимира Бобана.