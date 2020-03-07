Милан уволил Бобана с должности руководителя футбольного отдела
Легендарный экс-футболист Звонимир Бобан покинул должность руководителя футбольного отдела итальянского Милана.
51-летний функционер на своем посту проработал всего лишь 9 месяцев. По мнению ведущих итальянских СМИ, решение об увольнении специалиста было принято из-за критики руководства "россонери".
Official Statement: https://t.co/OLUHcxsDUm— AC Milan (@acmilan) March 7, 2020
Comunicato Ufficiale: https://t.co/FWGYQrqdxj pic.twitter.com/Gjtn6g8RIE
"Благодарим Звонимира за его вклад в клуб на протяжении этих девяти месяцев и желаем ему всего самого лучшего. Мы должны теперь обратить внимание на футбольную составляющую и готовиться к важным матчам", - приводит слова гендиректора Милана Ивана Газидиса пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович может продлить контракт с Миланом.
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