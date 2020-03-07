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Милан уволил Бобана с должности руководителя футбольного отдела

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Известный экс-футболист был отправлен в отставку, вероятно, из-за критики руководства "россонери".
Звонимир Бобан
Звонимир Бобан
Getty Images

Легендарный экс-футболист Звонимир Бобан покинул должность руководителя футбольного отдела итальянского Милана.

51-летний функционер на своем посту проработал всего лишь 9 месяцев. По мнению ведущих итальянских СМИ, решение об увольнении специалиста было принято из-за критики руководства "россонери".

"Благодарим Звонимира за его вклад в клуб на протяжении этих девяти месяцев и желаем ему всего самого лучшего. Мы должны теперь обратить внимание на футбольную составляющую и готовиться к важным матчам", - приводит слова гендиректора Милана Ивана Газидиса пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович может продлить контракт с Миланом.

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Теги: Звонимир Бобан, Милан, Италия, футбол, вне игры, отставка
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