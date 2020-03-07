Милан уволил Бобана с должности руководителя футбольного отдела

Известный экс-футболист был отправлен в отставку, вероятно, из-за критики руководства "россонери".

Легендарный экс-футболист Звонимир Бобан покинул должность руководителя футбольного отдела итальянского Милана.

51-летний функционер на своем посту проработал всего лишь 9 месяцев. По мнению ведущих итальянских СМИ, решение об увольнении специалиста было принято из-за критики руководства "россонери".

"Благодарим Звонимира за его вклад в клуб на протяжении этих девяти месяцев и желаем ему всего самого лучшего. Мы должны теперь обратить внимание на футбольную составляющую и готовиться к важным матчам", - приводит слова гендиректора Милана Ивана Газидиса пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович может продлить контракт с Миланом.