Все матчи Серии А будут проводиться без зрителей как минимум до апреля
Все спортивные мероприятия в Италии, включая матчи Серии А, будут проводиться без зрителей как минимум до 3 апреля.
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Как сообщает Football Italia, такое решение принято из-за вспышки коронавируса. В целях безопасности спортивные события будут проходить без зрителей даже в тех районах, где на данный момент не зафиксировано случаев заболевания.
Кроме того, все клубы в обязательном порядке должны проверять своих сотрудников и спортсменов на предмет заражения. На данный момент известно, что в Италии более 3 тысяч человек заболевших, из которых уже 107 скончались.
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Также источник сообщает, что в ближайший уик-энд состоятся ранее отмененные матчи 26-го тура, вместо поединков 27-го тура. Серия А пока официально не утвердила сдвиг в расписании, но планируется, что матчи пройдут в следующие даты:
Суббота, 7 марта
Сампдория - Верона
Воскресенье, 8 марта
Милан - Дженоа
Парма - СПАЛ
Сассуоло - Брешия
Удинезе - Фиорентина
Ювентус - Интер
Ранее сообщалось, что матчи Кубка Италии Наполи - Интер и Ювентус - Милан перенесли из-за коронавируса.
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