Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ибрагимович может покинуть Милан

Комментариев: 0
Звездный швед в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Звездный форвард Милана Златан Ибрагимович в летнее трансферное окно может покинуть итальянский клуб.

Как сообщает Calciomercato, агент футболиста Мино Райола в ближайшее время займется поисками нового клуба для своего клиента.

Читай также: Ибрагимович: Я уже не могу играть как 10 лет назад, но я знаю, на что способен

Такое решение связано с тем, что в Милане произошли серьезные изменения - Звонимир Бобан покинул пост руководителя футбольного отдела "россонери", а в скором времени клуб могут покинуть технический директор Паоло Мальдини и спортивный директор Фредерик Массара.

Напомним, Златан Ибрагимович вернулся в Милан в конце 2019 года и подписал контракт до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что швед готов продлить контракт с Миланом при одном условии.

Поделись:
Теги: Златан Ибрагимович, Милан, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь