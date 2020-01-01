Ибрагимович может покинуть Милан

Звездный швед в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

Звездный форвард Милана Златан Ибрагимович в летнее трансферное окно может покинуть итальянский клуб.

Как сообщает Calciomercato, агент футболиста Мино Райола в ближайшее время займется поисками нового клуба для своего клиента.

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Такое решение связано с тем, что в Милане произошли серьезные изменения - Звонимир Бобан покинул пост руководителя футбольного отдела "россонери", а в скором времени клуб могут покинуть технический директор Паоло Мальдини и спортивный директор Фредерик Массара.

Напомним, Златан Ибрагимович вернулся в Милан в конце 2019 года и подписал контракт до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что швед готов продлить контракт с Миланом при одном условии.