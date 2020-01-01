Ибрагимович может покинуть Милан
Звездный форвард Милана Златан Ибрагимович в летнее трансферное окно может покинуть итальянский клуб.
Как сообщает Calciomercato, агент футболиста Мино Райола в ближайшее время займется поисками нового клуба для своего клиента.
Читай также: Ибрагимович: Я уже не могу играть как 10 лет назад, но я знаю, на что способен
Такое решение связано с тем, что в Милане произошли серьезные изменения - Звонимир Бобан покинул пост руководителя футбольного отдела "россонери", а в скором времени клуб могут покинуть технический директор Паоло Мальдини и спортивный директор Фредерик Массара.
Напомним, Златан Ибрагимович вернулся в Милан в конце 2019 года и подписал контракт до конца нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что швед готов продлить контракт с Миланом при одном условии.
Полная версия правил