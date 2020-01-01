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Решение принято: Матч Наполи - Интер перенесли из-за коронавируса

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Еще один поединок в Италии стал "спортивной жертвой" опасного вируса.
Матч Наполи - Интер перенесли из-за коронавируса
Матч Наполи - Интер перенесли из-за коронавируса
Getty Images

Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между Наполи и Интером все же перенесли.

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Совсем недавно в СМИ сообщалось, что поединок находится под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса, однако теперь уже точно решилось, что 5 марта полуфинальная встреча не состоится.

На данный момент новая дата поединка остается неизвестной. Отметим, что в первом противостоянии сильнее оказались неаполитанцы - 1:0.

Напомним, другой полуфинал Кубка Италии между Ювентусом и Миланом также перенесли.

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Теги: Интер, Наполи, Кубок Италии, Коронавирус, футбол, полуфинал, коронавирус
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