Матч Наполи - Интер могут перенести из-за коронавируса

Поединок должен состояться 5 марта.

Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между Наполи и Интером могут перенести из-за вспышки коронавируса, сообщает Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что стороны рассматривают вариант с проведением игры при пустых трибунах, но президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис не поддерживает такую идею.

Напомним, первый матч командами завершился минимальной победой Наполи.

Ответный поединок должен состоится завтра, 5 марта, в 20:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что полуфинальный матч Кубка Италии между Ювентусом и Миланом перенесли из-за коронавируса.