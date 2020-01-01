Полуфинальный матч Кубка Италии между Ювентусом и Миланом перенесли из-за коронавируса

Новая дата поединка пока неизвестна.

Матч 1/2 финала Кубка Италии между Ювентусом и Миланом не состоится из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил официальный сайт Серии А.

Новая дата поединка пока неизвестна.

Напомним, ответный матч полуфинала Кубка Италии Ювентус - Милан должна была состоятся сегодня, 4 марта.

Первый матч завершился вничью 1:1. Смотрите также видео голов и обзор матча Милан - Ювентус.