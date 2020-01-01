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Полуфинальный матч Кубка Италии между Ювентусом и Миланом перенесли из-за коронавируса

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Новая дата поединка пока неизвестна.
Ювентус - Милан
Ювентус - Милан
Getty Images

Матч 1/2 финала Кубка Италии между Ювентусом и Миланом не состоится из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил официальный сайт Серии А.

Новая дата поединка пока неизвестна.

Напомним, ответный матч полуфинала Кубка Италии Ювентус - Милан должна была состоятся сегодня, 4 марта.

Первый матч завершился вничью 1:1. Смотрите также видео голов и обзор матча Милан - Ювентус.

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Теги: футбол, Ювентус, Милан, Кубок Италии
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