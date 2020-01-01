Гасперини: Аталанта пока не может бороться за чемпионство

Итальянский специалист оценил перспективы своей команды.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выступление своей команды в этом сезоне.

“На данный момент Аталанта не может бороться за Скудетто. Мы проигрываем много матчей, часто теряем очки. Пока мы ориентируемся на 70 очков на финише, а для чемпионства нужно более 90 пунктов.

Наша цель - сохранить место в топ-4 и пробиться в Лигу чемпионов. Пока мы занимаем четвертую позицию, у нас есть небольшой перевес над соперниками. Те же, кто борется за титул, намного стабильнее нас“, - цитирует специалиста Football-Italia.

Напомним, в последнем матче Аталанта разбила Лечче (7:2). Смотрите также видео голов и обзор матча.