Президент Интера: Глава Серии А - клоун

Функционер жестко раскритиковал главу чемпионата Италии.

Президент Интера Стивен Чжан жестко раскритиковал главу Серии А Паоло Даль Пино, который занимается переносами матчей из-за коронавируса.

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“Вы играете с календарем и все время ставите здоровье нации на второй план. Наверное, вы самый большой клоун, что я когда-либо видел. Переносы на сутки, на 48 часов, на 7 дней? Что еще? Какой следующий шаг?

А сейчас вы говорите о спортивном мастерстве и честном соперничестве? А что насчет того, чтобы мы не защищали наших игроков и тренеров и просили их играть ради вас 24/7?

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Да, я говорю с вами, наш президент лиги Паоло Даль Пино. Как вам не стыдно! Пора бы взять на себя ответственность!

Обращаюсь ко всем на планете, не важно, являетесь ли вы болельщиком Интера, Ювентуса или вообще не интересуетесь футболом. Пожалуйста, будьте осторожны! Это самое важное для вас, вашей семьи и нашего общества,“ - написал Чжан в Instagram.

Ранее сообщалось, что пять матчей Серии А были перенесены на май, однако в СМИ появилась информация о о том, что руководство чемпионата Италии хочет провести матчи 8-9 марта.