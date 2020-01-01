Стало известно, когда может состояться матч Ювентус - Интер

Руководство чемпионата Италии нашло альтернативный вариант.

Руководство Серии А ранее сообщило о том, что пять матчей 26-го тура чемпионата Италии были отменены из-за коронавируса.

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Было принято решение, что эти матчи будут сыграны 13 мая, но как стало известно La Gazzetta dello Sport, перенесенные игры могут быть сыграны 8-9 марта. Такие изменения связаны с тем, что Федерация футбола Италии договорилась с Серией А о проведенные всех поединков.

Таким образом, матч Ювентус - Интер может пройти 9 марта. Но отмечается, что все поединки пройдут без зрителей.

Ранее сообщалось, что Международный Кубок чемпионов отменили из-за коронавируса.