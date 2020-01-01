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Гасперини: Малиновский провел идеальный матч

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Украинец вышел на поле со скамейки запасных во втором тайме.
Джан Пьеро Гасперини
Джан Пьеро Гасперини
Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился мнением по поводу игры украинского полузащитника Руслана Малиновского в матче 26-го тура Серии А против Лечче (7:2).

“Игра Малиновского? Он и Муриэль проявили себя отлично на поле, ведь когда я ставлю таких игроков, как Иличич и Гомес, есть те, кто хочет проявить себя в матче.

Мне понравилось правильное отношение Малиновского к делу. Каждый из низ провел идеальный поединок“, - цитирует Гасперини Sos Fanta.

Отметим, что украинский футболист отметился шикарным голом в матче против Лечче.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Джан Пьеро Гасперини, Руслан Малиновский, Аталанта, Лечче, Сериа А, чемпионат Италии по футболу, футбол
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