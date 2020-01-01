Гасперини: Малиновский провел идеальный матч

Украинец вышел на поле со скамейки запасных во втором тайме.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился мнением по поводу игры украинского полузащитника Руслана Малиновского в матче 26-го тура Серии А против Лечче (7:2).

“Игра Малиновского? Он и Муриэль проявили себя отлично на поле, ведь когда я ставлю таких игроков, как Иличич и Гомес, есть те, кто хочет проявить себя в матче.

Мне понравилось правильное отношение Малиновского к делу. Каждый из низ провел идеальный поединок“, - цитирует Гасперини Sos Fanta.

Отметим, что украинский футболист отметился шикарным голом в матче против Лечче.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.