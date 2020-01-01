Кальяри - Рома 3:4 видео голов и обзор матча Серии А

"Волки" добыли сложную победу в чемпионате Италии.

Кальяри - Рома: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 26-го тура итальянской Серии А Кальяри дома принимал Рому. Команды забили на двоих семь голов.

Хозяева поля пытались догнать “волков“, но у них это не вышло. Подопечные Пауло Фонсеки добыли сложную победу в чемпионате Италии.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Кальяри - Рома:

Кальяри — Рома 3:4

Голы: Педру Жоау, 28, 89, Перейро, 75 — Калинич, 29, 41, Клюйверт, 64, Коларов, 81.

Кальяри: Ольсен — Каччаторе, Писакане, Клаван, Пеллегрини — Ионице (Перейро, 66), Олива, Рог (Рагацу, 90) — Наингголан, Педру Жоау — Палоски (Дж. Симеоне, 67).

Рома: П. Лопес — Б. Перес (Сантон, 84), Смоллинг, Фасио, Коларов — Вильяр, Кристанте — Ундер (К. Перес, 76), Мхитарян, Клюйверт (Верету, 85) — Калинич.

Предупреждения: Педру Жоау, Дж. Симеоне, Пеллегрини, Рагацу — Ундер, Вильяр, Клюйверт, П. Лопес, Сантон.