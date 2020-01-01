Лечче - Аталанта 2:7 видео голов и обзор матча чемпионата Италии
В рамках 26-го тура чемпионата Италии Аталанта на выезде разгромила Лечче.
Клуб из Бергамо забил в ворота хозяев семь мячей, пропустив при этом лишь два мяча. Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский отметился шикарным голом в компенсированное время ко второму тайму.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лечче - Аталанта:
Лечче — Аталанта 2:7
Голы: Сапонара, 29, Донати, 40 — Донати, 17 (автогол), Сапата, 22, 54, 62, Иличич, 47, Муриэль, 89, Малиновский, 90+2
Лечче: Габриэль — Донати, Лучиони, Россеттини, Кальдерони — Майер (Тахцидис, 63), Дейола, Сапонара, Манкозу (Шахов, 63), Барак — Лападула
Аталанта: Голлини — Паломино, Кальдара, Де Рон — Госенс, Фройлер, Пашалич, Хатебур, Гомес (Малиновский, 69) — Сапата (Тамез, 85), Иличич (Муриэль, 73)
Предупреждения: Лучиони, Сапонара — Хатебур, Паломино
Полная версия правил