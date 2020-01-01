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Малиновский забил шикарный гол в матче с Лечче

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Аталанта разгромила Лечче.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

В рамках 26-го тура чемпионата Италии Аталанта на выезде играла против Лечче.

В составе команд присутствовали украинские игроки: Руслан Малиновский - Аталанта, Евгений Шахов - Лечче. Оба футболиста начали матчи со скамейки запасных.

Шахов появился на поле на 63-й минуте, а Малиновский на 69-й. До появление украинцев на поле был уже предрешен итог матча. Аталанта побеждала Лечче со счетом 5:2. 

Руслан Малиновский сумел отличиться в поединке. В компенсированное время украинец пробил точно в угол из-за предела штрафной, установив окончательный счет 2:7.

 

Лечче — Аталанта 2:7

Голы: Сапонара, 29, Донати, 40 — Донати, 17 (автогол), Сапата, 22, 54, 62, Иличич, 47, Муриэль, 89, Малиновский, 90+2

Лечче: Габриэль — Донати, Лучиони, Россеттини, Кальдерони — Майер (Тахцидис, 63), Дейола, Сапонара, Манкозу (Шахов, 63), Барак — Лападула

Аталанта: Голлини — Паломино, Кальдара, Де Рон — Госенс, Фройлер, Пашалич, Хатебур, Гомес (Малиновский, 69) — Сапата (Тамез, 85), Иличич (Муриэль, 73)

Предупреждения: Лучиони, Сапонара — Хатебур, Паломино  

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Теги: Аталанта, Лечче, Сериа А, чемпионат Италии по футболу, футбол, Руслан Малиновский
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