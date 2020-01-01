Агент Буффона рассказал о будущем футболиста

Итальянский вратарь близок к завершению карьеры.

Агент итальянского вратаря Ювентуса Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина поделился мнением по поводу будущего своего подопечного.

“На данный момент вопрос еще не решен - останется ли он в Ювентусе еще на год или нет. Джанлуиджи самостоятельно примет решение.

Но я считаю, что он в порядке, чтобы продолжать играть. Но на данный момент мы не обсуждали его будущее“, - приводит слова агента TMW.

Ранее сообщалось, что Буффон попал в скандал из-за неудачной штуки о коронавирусе.