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Агент Буффона рассказал о будущем футболиста

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Итальянский вратарь близок к завершению карьеры.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Агент итальянского вратаря Ювентуса Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина поделился мнением по поводу будущего своего подопечного.

“На данный момент вопрос еще не решен - останется ли он в Ювентусе еще на год или нет. Джанлуиджи самостоятельно примет решение.

Но я считаю, что он в порядке, чтобы продолжать играть. Но на данный момент мы не обсуждали его будущее“, - приводит слова агента TMW.

Ранее сообщалось, что Буффон попал в скандал из-за неудачной штуки о коронавирусе.

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Теги: Джанлуиджи Буффон, Сильвано Мартино, Ювентус, футбол, Сериа А
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