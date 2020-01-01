Индзаги: Я знал, что Лацио способно стать первым

"Бело-голубые" возглавили чемпионат Италии.

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги прокомментировал победу римского клуба над Болоньей (2:0), которая позволила “бело-голубым“ возглавить чемпионат Италии.

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“Если бы мне сказали, что мы будем лидировать в турнирной таблице, я бы сказал, что это будет очень сложная задача. Когда мы прошли предсезонку, то я знал, что мы хорошо подготовились.

Я верил, что мы будем хорошо выступать по ходу сезона. Но я подумать не мог, что мы будем первыми, но я знал, что мы способны на это.

Мы идем первыми и заслуживаем этого. Перенос матча Ювентус – Интер? Это не влияет на нас. Мы не думаем об этом. В Италии сейчас серьезная проблема с перенесенными матчами. Мы должны взять коронавирус под контроль, принять меры предосторожности“, - заявил Индзаги для журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.