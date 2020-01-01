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Лацио - Болонья 2:0 видео голов и обзор матча Серии А

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Римский клуб одержал победу и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Лацио - Болонья: видео голов
Лацио - Болонья: видео голов
Getty Images

В матче 26-го тура чемпионата Италии римский Лацио на своем поле обыграл Болонью со счетом 2:0.

Эта победа позволила римлянам обойти Ювентус в турнирной таблице Серии А, правда у турпинцев есть матч в запасе - поединок против Интера перенесли на 13 мая из-за коронавируса.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лацио - Болонья:

Лацио - Болонья 2:0
Голы: Альберто, 18, Корреа, 21.

Лацио: Стракоша - Габаррон, Луис Фелипе, Раду - Лаццари, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Альберто (Пароло, 61), Хони - Корреа (Катальди, 75), Иммобиле (Кайседо, 84).

Болонья: Скорупски - Денсвил, Бани, Данило (Ольсен, 71), Томиясу - Барроу, Поли, Сориано, Шутен (Сантоне, 58), Орсолини (Сантандер, 59) - Паласио.

Предупреждения: Раду - Бани, Шутен, Данило, Сантандер.

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Теги: Лацио, Болонья, видео голов, чемпионат Италии по футболу, обзор матча, Серия А, футбол, чемпионат Италии
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