Лацио - Болонья 2:0 видео голов и обзор матча Серии А
Римский клуб одержал победу и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
В матче 26-го тура чемпионата Италии римский Лацио на своем поле обыграл Болонью со счетом 2:0.
Эта победа позволила римлянам обойти Ювентус в турнирной таблице Серии А, правда у турпинцев есть матч в запасе - поединок против Интера перенесли на 13 мая из-за коронавируса.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лацио - Болонья:
Лацио - Болонья 2:0
Голы: Альберто, 18, Корреа, 21.
Лацио: Стракоша - Габаррон, Луис Фелипе, Раду - Лаццари, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Альберто (Пароло, 61), Хони - Корреа (Катальди, 75), Иммобиле (Кайседо, 84).
Болонья: Скорупски - Денсвил, Бани, Данило (Ольсен, 71), Томиясу - Барроу, Поли, Сориано, Шутен (Сантоне, 58), Орсолини (Сантандер, 59) - Паласио.
Предупреждения: Раду - Бани, Шутен, Данило, Сантандер.
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