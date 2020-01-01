Лацио разобрался с Болоньей и вышел на первое место в Серии А

Болонья могла и сыграть вничью, но их два гола отменили после видеоповтора.

Римский Лацио на своем поле одолел Болонью со счетом 2:0 в матче 26-го тура чемпионата Италии.

Гости поля могли бы и увезти 1 очко из Рима, но два гола в ворота “бело-голубых“ были отменены после просмотра видеоповторов.

Эта победа позволила Лацио подняться на первую строчку в турнирной таблице Серии А, однако у идущего вторым Ювентуса есть матч в запасе.

Туринцы должны были сыграть против Интера завтра, 1 марта, но из-за коронавируса поединок перенесли на 13 мая.

Лацио - Болонья 2:0

Голы: Альберто, 18, Корреа, 21

Лацио: Стракоша - Габаррон, Луис Фелипе, Раду - Лаццари, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Альберто (Пароло, 61), Хони - Корреа (Катальди, 75), Иммобиле (Кайседо, 84).

Болонья: Скорупски - Денсвил, Бани, Данило (Ольсен, 71), Томиясу - Барроу, Поли, Сориано, Шутен (Сантоне, 58), Орсолини (Сантандер, 59) - Паласио

Предупреждения: Раду - Бани, Шутен, Данило, Сантандер