Матч Ювентус - Интер отменен из-за коронавируса

Кроме центрального матча, перенесли еще четыре поединка.

Руководство Серии А приняло решение об отмене пяти матчей 26-го тура Серии А, которые должны были пройти на этих выходных, об этом сообщает Football Italia.

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По информации источника, поединки были перенесены на 13 мая. Это решение касается таких матчей: Ювентус - Интер, Удинезе - Фиорентина, Милан - Дженоа, Парма - СПАЛ и Сассуоло - Брешия.

Изначально эти матчи должны были состоятся без зрителей из-за угрозы коронавируса.

Напомним, что до этого были отменены три матча 25-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что ранее итальянский клуб сообщил о трех футболистах, зараженных коронавирусом.