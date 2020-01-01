Роналду: В Ювентусе нет никакой паники

Туринский клуб намерен пройти в следующий раунд ЛЧ.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду рассказал, что в туринском клуб нет никакой паники по поводу ЛЧ, где итальянская команда уступила Лиону (0:1).

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“Не каждый раз в матче получается показать то, что мы отрабатываем на тренировках. После первой игры я не увидел в команде панику, какую-то драму. В футболе бывают победы и бывают поражения. Но Ювентус прибавляет. Я уверен в этом.

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То, что произошло в матче с Лионом, случается в футболе, но мы недовольны игрой. В Лиге чемпионов возможно все.

Мы понимаем, что в таком турнире всегда тяжело, но у нас остается ответная игра, и мы уверены, что исправим результат и пройдем дальше“, - рассказал Роналду для As.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.