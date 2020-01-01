Итальянский клуб сообщил о трех футболистах, зараженных коронавирусом

Команда отправилась на карантин.

Итальянский клуб Серии С Пьянезе объявил на своем официальном сайте, что в структуре команды есть люди, которые заразились коронавирусом.

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“На данный момент в нашей команде три футболиста заражены коронавирусом. Кроме них, вирусом заражен сотрудник клуба.

Они пожаловались перед гостевым матчем на высокую температуру и в срочном порядке были госпитализированы в клинику Сиены“, - говорится в заявлении клуба.

Руководство Пьянезе приняла решение о том, что основная команда, U-21 и U-19 были отправлены домой на 15-дневный карантин. Президент клуба Маурицио Сани не будет покидать собственный дом в целях поддержки безопасности.

Ранее сообщалось, что в Иране зафиксирован первый случай гибели футболиста из-за коронавируса.