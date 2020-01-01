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Роналду сравнил матч Ювентуса и Интера с Эль-Класико

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Матч итальянских грандов пройдет при закрытых трибунах.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Футболист Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от матча с Интером в рамках чемпионата Италии.

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“Ювентус - Интер - это как Барселона - Реал. Против Милана и Лацио мы провели великолепные матчи, в таких приятно участвовать. С Интером будет отличная игра против тренера и фантастической команды. Мы надеемся, что сможем победить.

Наших болельщиков не будет на матче (прим. - поединок пройдет при закрытых трибунах), нам грустно, но обязанности остаются прежними. Мы играем дома и надеемся, что сможем добиться положительного результата.

Будет странно играть без зрителей такой важный матч. Это неприятно, но здоровье - это самое главное. Мы должны уважать решение играть при закрытых трибунах“, - приводит слова Роналду Sky Sport Italia.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Ювентус - Интер, которая начнется 1 марта в 21:45 по киевскому времени.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Интер, Сериа А, чемпионат Италии по футболу, футбол
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