В Италии заболел коронавирусом первый профессиональный футболист

Имя заболевшего пока держится в тайме.

Коронавирус в Италии добрался до футбола - и если ранее из-за него только отменяли поединки, то теперь есть и случай заражения.

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Как сообщает Marca, уже зафиксирован первый случай заражения у профессионального футболиста. На данный момент имя спортсмена держится в тайне, но известно, что он выступает за команду из Серии С.

Отметим, что футболист находится в больнице города Сиена.

Ранее сообщалось, что футболисты Лудогорца прибыли на матч с Интером в масках и перчатках.