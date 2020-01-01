Ювентус - Интер: где смотреть матч Серии А

Ювентус примет Интер в рамках 26-го тура Серии А. Узнайте, где смотреть это противостояние в прямом эфире.

В воскресенье, 1 марта, Ювентус примет Интер в матче 26-го тура чемпионата Италии. Поединок состоится в Турине на стадионе Альянц Стэдиум.

Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени. Где смотреть матч Ювентус - Интер? В Украине прямую трансляцию будет вести телеканал Футбол 3. Также это противостояние покажет российский канал Матч ТВ.

Кроме того, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Ювентус - Интер, которая начнется 1 марта в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что туринцы сейчас находятся на первой строчке в турнирной таблице Серии А, имея 60 очков. Интер занимает третью позицию с 54 баллами и одним матчем в запасе.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом поединке являются хозяева поля.